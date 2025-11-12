Москва и Астана договорились продолжать адаптацию торговой структуры

"Стороны полнее раскроют потенциал торгово-экономического, промышленного, энергетического, финансового и инфраструктурного сотрудничества, сельскохозяйственной и продовольственной кооперации; продолжат диверсификацию торговой структуры, ее адаптацию к современным геополитическим условиям, снятие избыточных барьеров для движения товаров и услуг во взаимной торговле и при транзите, выстраивание "бесшовного" транспортно-логистического пространства", - говорится в документе.