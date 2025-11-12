https://ria.ru/20251112/rossija-2054561232.html
Москва и Астана договорились продолжать адаптацию торговой структуры
Москва и Астана договорились продолжать адаптацию торговой структуры - РИА Новости, 12.11.2025
Москва и Астана договорились продолжать адаптацию торговой структуры
Россия и Казахстан полнее раскроют потенциал сотрудничества и продолжат адаптацию торговой структуры к современным геополитическим условиям. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:38:00+03:00
2025-11-12T17:38:00+03:00
2025-11-12T17:38:00+03:00
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_0:83:3403:1997_1920x0_80_0_0_d1a7182a60ea3d038235e4feff146f7a.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054557735.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_3323b1659733e3864a41590a660c7db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан
Москва и Астана договорились продолжать адаптацию торговой структуры
Москва и Астана продолжат адаптацию торговой структуры к современным условиям
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан полнее раскроют потенциал сотрудничества и продолжат адаптацию торговой структуры к современным геополитическим условиям.
Текст декларации о переходе межгосударственных отношений РФ
и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля.
"Стороны полнее раскроют потенциал торгово-экономического, промышленного, энергетического, финансового и инфраструктурного сотрудничества, сельскохозяйственной и продовольственной кооперации; продолжат диверсификацию торговой структуры, ее адаптацию к современным геополитическим условиям, снятие избыточных барьеров для движения товаров и услуг во взаимной торговле и при транзите, выстраивание "бесшовного" транспортно-логистического пространства", - говорится в документе.
Также стороны договорились продолжить цифровизацию экономик, совершенствование технического регулирования, поиск новых отраслей для взаимодействия.