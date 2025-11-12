https://ria.ru/20251112/rossija-2054557735.html
Москва и Астана договорились о принципах обеспечения безопасности
Москва и Астана договорились о принципах обеспечения безопасности - РИА Новости, 12.11.2025
Москва и Астана договорились о принципах обеспечения безопасности
РФ и Казахстан исходят из того, что обеспечение государствами безопасности не должно осуществляться в ущерб безопасности других. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:29:00+03:00
2025-11-12T17:29:00+03:00
2025-11-12T17:29:00+03:00
в мире
россия
казахстан
москва
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054541940_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_328cb341bfb7e84f2a6659c7ec74c684.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054557315.html
россия
казахстан
москва
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054541940_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_831a4622abf1047d55d0c4efae07142d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, москва, астана
В мире, Россия, Казахстан, Москва, Астана
Москва и Астана договорились о принципах обеспечения безопасности
РФ и Казахстан считают, что безопасность не должна обеспечиваться в ущерб другим