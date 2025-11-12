Россия и Казахстан будут развивать приграничное сотрудничество

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан будут использовать межрегиональное и приграничное сотрудничество в качестве уникального инструмента для укрепления межгосударственных отношений, сообщается в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Принимая во внимание самую протяженную в мире непрерывную сухопутную границу между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, стороны будут использовать межрегиональное и приграничное сотрудничество в качестве уникального инструмента для укрепления межгосударственных отношений", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду по итогам переговоров в Кремле подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.