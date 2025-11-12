Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан будут развивать приграничное сотрудничество - РИА Новости, 12.11.2025
17:29 12.11.2025
Россия и Казахстан будут развивать приграничное сотрудничество
Россия и Казахстан будут развивать приграничное сотрудничество - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан будут развивать приграничное сотрудничество
РФ и Казахстан будут использовать межрегиональное и приграничное сотрудничество в качестве уникального инструмента для укрепления межгосударственных отношений,... РИА Новости, 12.11.2025
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан будут развивать приграничное сотрудничество

Россия и Казахстан используют приграничное сотрудничество для усиления отношений

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан будут использовать межрегиональное и приграничное сотрудничество в качестве уникального инструмента для укрепления межгосударственных отношений, сообщается в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Принимая во внимание самую протяженную в мире непрерывную сухопутную границу между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, стороны будут использовать межрегиональное и приграничное сотрудничество в качестве уникального инструмента для укрепления межгосударственных отношений", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду по итогам переговоров в Кремле подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев рассказал о строительстве в Казахстане первой АЭС при участии России
Россия Казахстан Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
 
 
