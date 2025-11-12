https://ria.ru/20251112/rossija-2054550155.html
Москва и Астана выразили готовность работать над интеграционными процессами
Москва и Астана выразили готовность работать над интеграционными процессами - РИА Новости, 12.11.2025
Москва и Астана выразили готовность работать над интеграционными процессами
Россия и Казахстан готовы работать над интеграционными процессами на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений.
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан готовы работать над интеграционными процессами на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений.
Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ
и республики Казахстан
на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля.
"Стороны готовы совместно работать по вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений между их участниками, совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и другие вопросы экономического взаимодействия, в том числе в рамках идеи Большого Евразийского партнерства", - говорится в документе.