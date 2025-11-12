Москва и Астана выразили готовность работать над интеграционными процессами

"Стороны готовы совместно работать по вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений между их участниками, совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и другие вопросы экономического взаимодействия, в том числе в рамках идеи Большого Евразийского партнерства", - говорится в документе.