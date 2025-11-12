Песков ответил на вопрос о сведениях о покушении на митрополита Тихона

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не передавала США сведения о целях сорванного покушения на митрополита Тихона.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, делилась ли РФ этими сведениями с США.
ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ.
Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.