Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сведениях о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/rossija-2054442379.html
Песков ответил на вопрос о сведениях о покушении на митрополита Тихона
Песков ответил на вопрос о сведениях о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 12.11.2025
Песков ответил на вопрос о сведениях о покушении на митрополита Тихона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не передавала США сведения о целях сорванного покушения на митрополита Тихона. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:26:00+03:00
2025-11-12T12:26:00+03:00
россия
сша
москва
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
сретенский монастырь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002112603_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1a0ef62f208c9b2e544b7cec5524289.jpg
https://ria.ru/20250827/popytka-2037770301.html
https://ria.ru/20251112/fsb-2054386980.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002112603_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0520efa19535b4f80d4e721db24dbc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, сретенский монастырь, происшествия
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Сретенский монастырь, Происшествия
Песков ответил на вопрос о сведениях о покушении на митрополита Тихона

Песков: Россия не передавала США данные о целях покушения на митрополита Тихона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не передавала США сведения о целях сорванного покушения на митрополита Тихона.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что киевский режим ставил главной целью предотвращенного покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Обвиняемые в попытке покушения на митрополита скроются при освобождении
27 августа, 04:08
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, делилась ли РФ этими сведениями с США.
ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ.
Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.
Новые лица, причастные к попытке убийства митрополита Тихона, в следственном управлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
Вчера, 08:47
 
РоссияСШАМоскваДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramСретенский монастырьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала