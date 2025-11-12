Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о разговоре с советником премьера Британии
16:51 12.11.2025
Ушаков рассказал о разговоре с советником премьера Британии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:51:00+03:00
2025-11-12T16:51:00+03:00
В мире, Россия, Лондон, Юрий Ушаков, Великобритания
Ушаков рассказал о разговоре с советником премьера Британии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.
"Разговор получился, мы разговаривали. Просто он изложил официальную позицию Лондона, но это не совсем интересно. Обычно в ходе закрытых телефонных разговоров обсуждают какие-то возможные предложения, соображения и так далее", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос про разговор с советником премьера Британии Джонатаном Пауэллом.
Он добавил, что "просто излагать позицию - это не очень интересно". "Почему сейчас вопрос всплыл - я даже не понимаю", - сказал Ушаков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Песков ответил на вопрос о контакте советника премьера Британии с Россией
