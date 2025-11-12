Ушаков рассказал о разговоре с советником премьера Британии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.

Он добавил, что "просто излагать позицию - это не очень интересно". "Почему сейчас вопрос всплыл - я даже не понимаю", - сказал Ушаков.