Путин назвал казахских артистов "алтыном"

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с артистами из Казахстана, продемонстрировал знания казахского языка, назвав их "алтыном", то есть "золотом". РИА Новости, 12.11.2025
казахстан
россия
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
большой театр
казахстан
россия
москва
