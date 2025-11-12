Рейтинг@Mail.ru
21:22 12.11.2025
Путин назвал казахских артистов "алтыном"
казахстан, россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, большой театр
Казахстан, Россия, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Большой театр
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, общаясь с артистами из Казахстана, продемонстрировал знания казахского языка, назвав их "алтыном", то есть "золотом".
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Кремле приехали в Большой театр.
"Я когда слушал ведущего, казахский не очень пока, но одно слово я услышал, "алтын". Ну это как раз "золото". Вот вы золото и есть", - сказал Путин, обращаясь к артистам после гала-концерта в Большом театре.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
Путина и Токаева в Большом театре встретили министры культуры
Вчера, 20:13
 
КазахстанРоссияМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевБольшой театр
 
 
