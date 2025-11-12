Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев общаются с артистами после гала-концерта - РИА Новости, 12.11.2025
21:09 12.11.2025 (обновлено: 21:23 12.11.2025)
Путин и Токаев общаются с артистами после гала-концерта
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после гала-концерта общаются с артистами в Большом театре. РИА Новости, 12.11.2025
россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, большой театр
Культура, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Большой театр
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после гала-концерта общаются с артистами в Большом театре.
Путин и Токаев встретились с артистами в Императорском фойе театра.
Гала-концерт прошел по случаю Дней культуры Казахстана в России. Посещением Большого театра Токаев завершает госвизит в РФ, состоявшийся 11-12 ноября.
Путин и Токаев, а также министр культуры РФ Ольга Любимова и гендиректор ГАБТ Валерий Гергиев поприветствовали всех артистов рукопожатиями. После этого Путин и Токаев поблагодарили артистов за выступление.
В завершение встречи все собравшиеся сделали совместное памятное фото.
Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева
Вчера, 19:25
 
