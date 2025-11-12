https://ria.ru/20251112/putin-2054611061.html
Путин и Токаев общаются с артистами после гала-концерта
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после гала-концерта общаются с артистами в Большом театре. РИА Новости, 12.11.2025
