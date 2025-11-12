Рейтинг@Mail.ru
20:15 12.11.2025 (обновлено: 20:25 12.11.2025)
Путин и Токаев будут смотреть гала-концерт из Царской ложи Большого театра
Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сели вместе в Царской ложе Большого театра, откуда посмотрят гала-концерт мастеров... РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сели вместе в Царской ложе Большого театра, откуда посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана.
Вместе с лидерами в ложу прошли министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор Большого театра дирижер Валерий Гергиев.
По пути в Царскую ложу Путин общался с Балаевой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились о проведении взаимных дней культуры
