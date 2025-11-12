https://ria.ru/20251112/putin-2054603138.html
Путин и Токаев смотрят гала-концерт из Царской ложи Большого Театра
Путин и Токаев вместе с министрами культуры обеих стран посмотрят гала-концерт казахских мастеров искусств из Царской ложи Большого Театра.
Путина и Токаева в Большом театре встретили министры культуры
Путина и Токаева в фойе Большого театра встретили Любимова и Балаева
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Императорском фойе Большого театра встретили министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор ГАБТ Валерий Гергиев.
Путин
пожал руку Любимовой
, после чего Токаев представил российскому лидеру министра культуры Казахстана
. Президент РФ
также пожал руку Балаевой, после чего оба лидера поприветствовал рукопожатием Гергиева
.
Они проводили лидеров в Царскую ложу, откуда Путин и Токаев будут смотреть гала-концерт.
Во время концерта лидеры послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. Среди них песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далекой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны", па-де-де из балета "Дон Кихот", а также попурри на тему песен о Великой Отечественной войне ("Журавли", "Вечер на рейде", "Дорогая моя столица").