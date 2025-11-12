Путина и Токаева в Большом театре встретили министры культуры

Во время концерта лидеры послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. Среди них песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далекой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны", па-де-де из балета "Дон Кихот", а также попурри на тему песен о Великой Отечественной войне ("Журавли", "Вечер на рейде", "Дорогая моя столица").