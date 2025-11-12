Рейтинг@Mail.ru
Путина и Токаева в Большом театре встретили министры культуры - РИА Новости, 12.11.2025
20:13 12.11.2025 (обновлено: 20:33 12.11.2025)
Путина и Токаева в Большом театре встретили министры культуры
россия
казахстан
владимир путин
ольга любимова
валерий гергиев
большой театр
Путин и Токаев смотрят гала-концерт из Царской ложи Большого Театра
Путин и Токаев вместе с министрами культуры обеих стран посмотрят гала-концерт казахских мастеров искусств из Царской ложи Большого Театра.
россия, казахстан, владимир путин, ольга любимова, валерий гергиев, большой театр
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Ольга Любимова, Валерий Гергиев, Большой театр
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Императорском фойе Большого театра встретили министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор ГАБТ Валерий Гергиев.
Путин пожал руку Любимовой, после чего Токаев представил российскому лидеру министра культуры Казахстана. Президент РФ также пожал руку Балаевой, после чего оба лидера поприветствовал рукопожатием Гергиева.
Они проводили лидеров в Царскую ложу, откуда Путин и Токаев будут смотреть гала-концерт.
Во время концерта лидеры послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. Среди них песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далекой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны", па-де-де из балета "Дон Кихот", а также попурри на тему песен о Великой Отечественной войне ("Журавли", "Вечер на рейде", "Дорогая моя столица").
РоссияКазахстанВладимир ПутинОльга ЛюбимоваВалерий ГергиевБольшой театр
 
 
