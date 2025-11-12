Путин на встрече с Токаевым напомнил казахскую мудрость о дружбе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о казахской мудрости "Сила орла - в крыльях, а человека - в друзьях" на государственном обеде в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.