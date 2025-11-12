Рейтинг@Mail.ru
18:13 12.11.2025 (обновлено: 18:34 12.11.2025)
Путин на встрече с Токаевым напомнил казахскую мудрость о дружбе
Президент России Владимир Путин вспомнил о казахской мудрости "Сила орла - в крыльях, а человека - в друзьях" на государственном обеде в рамках государственного РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о казахской мудрости "Сила орла - в крыльях, а человека - в друзьях" на государственном обеде в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Казахская мудрость гласит: "Сила орла - в крыльях, а человека - в друзьях", и Россия, безусловно, ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном ", - сказал Путин на государственном обеде в честь госвизита Токаева.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев уверен, что поколения России и Казахстана сохранят традиции дружбы
Россия Казахстан Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
 
 
