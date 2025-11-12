https://ria.ru/20251112/putin-2054573007.html
Путин на встрече с Токаевым напомнил казахскую мудрость о дружбе
Путин на встрече с Токаевым напомнил казахскую мудрость о дружбе
Президент России Владимир Путин вспомнил о казахской мудрости "Сила орла - в крыльях, а человека - в друзьях" на государственном обеде в рамках государственного РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:13:00+03:00
2025-11-12T18:13:00+03:00
2025-11-12T18:34:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
