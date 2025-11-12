Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил тост за дружбу и процветание народов России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 12.11.2025 (обновлено: 19:08 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/putin-2054568309.html
Путин предложил тост за дружбу и процветание народов России и Казахстана
Путин предложил тост за дружбу и процветание народов России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Путин предложил тост за дружбу и процветание народов России и Казахстана
Президент России Владимир Путин предложил тост за дружбу и процветание народов РФ и Казахстана. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:58:00+03:00
2025-11-12T19:08:00+03:00
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054593966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd7e79432b738567e888e3a15150e54a.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054566977.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тосты Путина и Токаева на приеме в Кремле
Тосты Путина и Токаева на приеме в Кремле.
2025-11-12T17:58
true
PT7M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054593966_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_621a2dbd620499528a3a0af7c63ddbf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин предложил тост за дружбу и процветание народов России и Казахстана

Путин предложил тост за укрепление сотрудничества России и Казахстана

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил тост за дружбу и процветание народов РФ и Казахстана.
"Позвольте предложить тост за дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Казахстан, за дружбу и процветание наших братских народов, за здоровье Касым-Жомарт Кемелевича и всех присутствующих", - сказал глава государства на торжественном приеме в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в среду.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин: Россия выстраивает отношения с Казахстаном на принципах дружбы
Вчера, 17:55
 
РоссияКазахстанМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала