Путин отметил вклад "Сириуса" в стимулирование интереса молодежи к обучению - РИА Новости, 12.11.2025
17:35 12.11.2025
Путин отметил вклад "Сириуса" в стимулирование интереса молодежи к обучению
Путин отметил вклад "Сириуса" в стимулирование интереса молодежи к обучению - РИА Новости, 12.11.2025
Путин отметил вклад "Сириуса" в стимулирование интереса молодежи к обучению
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский образовательный центр "Сириус" вносит большой вклад в стимулирование интереса молодежи к профессиональному... РИА Новости, 12.11.2025
россия, владимир путин, образовательный центр "сириус"
Россия, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус"
Путин отметил вклад "Сириуса" в стимулирование интереса молодежи к обучению

Путин: «Сириус» вносит вклад в стимулирование интереса молодежи к обучению

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский образовательный центр "Сириус" вносит большой вклад в стимулирование интереса молодежи к профессиональному обучению.
"Большой вклад в стимулирование интереса к профессиональному обучению у школьников вносит российский образовательный центр "Сириус" и действующие под его эгидой почти во всех наших регионах секции по выявлению талантливых молодых людей", - сказал Путин в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"
27 октября, 15:54
Глава государства также отметил, что в 2024 году такая секция открылась в городе Байконуре, где школьники могут заниматься космическими и техническими науками.
Алма-Ате также при содействии "Сириуса" создаётся гимназия для одарённых детей", - добавил Путин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.
В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
Президент РФ Владимир Путин посещает новый концертный центр в Сириусе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин назвал новый концертный центр "Сириус" конфеткой
3 октября, 17:32
 
РоссияВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"
 
 
