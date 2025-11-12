Путин отметил вклад "Сириуса" в стимулирование интереса молодежи к обучению

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский образовательный центр "Сириус" вносит большой вклад в стимулирование интереса молодежи к профессиональному обучению.
"Большой вклад в стимулирование интереса к профессиональному обучению у школьников вносит российский образовательный центр "Сириус" и действующие под его эгидой почти во всех наших регионах секции по выявлению талантливых молодых людей", - сказал Путин в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Глава государства также отметил, что в 2024 году такая секция открылась в городе Байконуре, где школьники могут заниматься космическими и техническими науками.
"В Алма-Ате также при содействии "Сириуса" создаётся гимназия для одарённых детей", - добавил Путин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.
В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
