Путин отметил вклад "Сириуса" в стимулирование интереса молодежи к обучению

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский образовательный центр "Сириус" вносит большой вклад в стимулирование интереса молодежи к профессиональному обучению.

В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.