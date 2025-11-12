Рейтинг@Mail.ru
В России давно поняли, что дело не в импортозамещении, заявил Путин
16:44 12.11.2025 (обновлено: 17:24 12.11.2025)
В России давно поняли, что дело не в импортозамещении, заявил Путин
В России давно поняли, что дело не в импортозамещении, заявил Путин
россия, казахстан, владимир путин, технологии
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Технологии
В России давно поняли, что дело не в импортозамещении, заявил Путин

Путин призвал заниматься не импортозамещением, а созданием собственных платформ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В России уже давно поняли, что дело не в импортозамещении, а в создании собственных технологических платформ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего должны готовить кадры", - сказал он в ходе своего выступления на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Важно быть лидерами — Путин об импортозамещении - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин назвал задачу импортозамещения
10 октября, 11:09
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинТехнологии
 
 
