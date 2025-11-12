https://ria.ru/20251112/putin-2054537547.html
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана
Товарооборот России и Казахстана по итогам 2024 года составил 28,7 миллиарда долларов, что составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
