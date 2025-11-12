https://ria.ru/20251112/putin-2054535299.html
Путин оценил переговоры с Токаевым
Путин оценил переговоры с Токаевым
Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся в Кремле переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. РИА Новости, 12.11.2025
Путин оценил переговоры с Токаевым
Путин высоко оценил состоявшиеся в Кремле переговоры с Токаевым