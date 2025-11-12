Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил переговоры с Токаевым - РИА Новости, 12.11.2025
16:48 12.11.2025
Путин оценил переговоры с Токаевым
Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся в Кремле переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
в мире, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил переговоры с Токаевым

Путин высоко оценил состоявшиеся в Кремле переговоры с Токаевым

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся в Кремле переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"В заключение хотел бы высоко оценить состоявшиеся сегодня переговоры", - заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле.
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан обменялись нотами об учреждении генконсульства в Актау
