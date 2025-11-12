Рейтинг@Mail.ru
16:30 12.11.2025
Путин рассказал о востребованности кадров в России и Казахстане
россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о востребованности кадров в России и Казахстане

Путин заявил о востребованности прикладных специалистов в России и Казахстане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Квалифицированные кадры по прикладным специальностям в РФ и Казахстане особо востребованы, это в том числе связано с импортозамещением, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
"Действительно, квалифицированные кадры по прикладным специальностям в настоящее время особенно востребованы. Это обусловлено проводимыми в наших странах программами импортозамещения, создания собственных технологических производств и локализации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин, обращаясь к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин отметил большое количество связей между Россией и Казахстаном
Вчера, 14:49
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
