Путин рассказал о востребованности кадров в России и Казахстане
Путин рассказал о востребованности кадров в России и Казахстане - РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал о востребованности кадров в России и Казахстане
Квалифицированные кадры по прикладным специальностям в РФ и Казахстане особо востребованы, это в том числе связано с импортозамещением, заявил президент России... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:30:00+03:00
2025-11-12T16:30:00+03:00
2025-11-12T16:30:00+03:00
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Путин рассказал о востребованности кадров в России и Казахстане
Путин заявил о востребованности прикладных специалистов в России и Казахстане