Путин рассказал об отношениях России и Казахстана

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Кремле

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Путин в ходе переговоров с Токаевым в Кремле отметил, что Россия стремится развивать отношения с Казахстаном

"Надо сказать, что у нас все получается. Когда я говорю все, я имею в виду и межрегиональные связи. Почти десять регионов Российской Федерации активно работают практически со всеми регионами Казахстана", - сказал президент.

Глава государства также рассказал, что сегодня они с Токаевым подключатся в режиме онлайн к межрегиональному форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, которы проходит в Уральске.

Кроме того, Путин отметил развитие гуманитарных связей двух стран.