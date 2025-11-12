https://ria.ru/20251112/putin-2054499442.html
Путин рассказал об отношениях России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана все получается в вопросе развития двусторонних отношений. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана все получается в вопросе развития двусторонних отношений.
Путин
в ходе переговоров с Токаевым в Кремле отметил, что Россия
стремится развивать отношения с Казахстаном
.
"Надо сказать, что у нас все получается. Когда я говорю все, я имею в виду и межрегиональные связи. Почти десять регионов Российской Федерации активно работают практически со всеми регионами Казахстана", - сказал президент.
Глава государства также рассказал, что сегодня они с Токаевым подключатся в режиме онлайн к межрегиональному форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, которы проходит в Уральске.
Кроме того, Путин отметил развитие гуманитарных связей двух стран.
"Все это происходит на базе межличностных отношений, на базе бытовых отношений между людьми", - добавил он.