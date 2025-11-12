Рейтинг@Mail.ru
12.11.2025

Путин проинформирует Токаева об испытаниях нового российского оружия
14:51 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/putin-2054490787.html
Путин проинформирует Токаева об испытаниях нового российского оружия
Президент РФ Владимир Путин проинформирует коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, как союзника по ОДКБ, об испытаниях новейшего оружия "Буревестник" и... РИА Новости, 12.11.2025
Путин проинформирует Токаева об испытаниях нового российского оружия

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирует коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, как союзника по ОДКБ, об испытаниях новейшего оружия "Буревестник" и "Посейдон", но только если это заинтересует его гостя из Астаны, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вряд ли, - ответил он на вопрос, будет ли Путин на открывшихся в Кремле переговорах информировать Токаева об испытаниях российского оружия. - Если будет интересно - конечно, президент Путин проинформирует своего коллегу, если он не сделал это вчера".
"Вчера все-таки президенты три часа просидели вдвоем, с глазу на глаз", - добавил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что по линии ОДКБ у Путина и Токаева "буквально через несколько недель встреча будет на саммите".
