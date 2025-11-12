https://ria.ru/20251112/putin-2054490787.html
Путин проинформирует Токаева об испытаниях нового российского оружия
Путин проинформирует Токаева об испытаниях нового российского оружия - РИА Новости, 12.11.2025
Путин проинформирует Токаева об испытаниях нового российского оружия
Президент РФ Владимир Путин проинформирует коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, как союзника по ОДКБ, об испытаниях новейшего оружия "Буревестник" и... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:51:00+03:00
2025-11-12T14:51:00+03:00
2025-11-12T14:51:00+03:00
в мире
россия
казахстан
астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054488030_0:877:2048:2029_1920x0_80_0_0_245bbae6f4c333a005d8798c079c7902.jpg
https://ria.ru/20251111/peskov-2054332351.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054488030_0:685:2048:2221_1920x0_80_0_0_de2d3778d4f0d499c34d563344161fba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, дмитрий песков, одкб
В мире, Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков, ОДКБ
Путин проинформирует Токаева об испытаниях нового российского оружия
Песков: Путин проинформирует Токаева об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона"