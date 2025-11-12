Путин проинформирует Токаева об испытаниях нового российского оружия

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирует коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, как союзника по ОДКБ, об испытаниях новейшего оружия "Буревестник" и "Посейдон", но только если это заинтересует его гостя из Астаны, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.