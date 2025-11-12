https://ria.ru/20251112/putin-2054490222.html
Путин отметил большое количество связей между Россией и Казахстаном
Путин отметил большое количество связей между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 12.11.2025
Путин отметил большое количество связей между Россией и Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана много связей на бытовом уровне, это не может не радовать. РИА Новости, 12.11.2025
Путин отметил большое количество связей между Россией и Казахстаном
Путин заявил, что у России и Казахстана много связей на бытовом уровне