Путин отметил большое количество связей между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 12.11.2025
14:49 12.11.2025
Путин отметил большое количество связей между Россией и Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана много связей на бытовом уровне, это не может не радовать. РИА Новости, 12.11.2025
политика, россия, казахстан, владимир путин
Политика, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин отметил большое количество связей между Россией и Казахстаном

Путин заявил, что у России и Казахстана много связей на бытовом уровне

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана много связей на бытовом уровне, это не может не радовать.
"Все развивается ещё со времён Советского Союза, когда мы были в составе единого государства. Очень много связей на бытовом уровне, смешанных браков, семей смешанных. Это нас не может не радовать. Мы используем всё, что нам досталось из прошлого в положительном плане", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
