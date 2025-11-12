Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев подпишут декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве - РИА Новости, 12.11.2025
12:24 12.11.2025
Путин и Токаев подпишут декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве
Путин и Токаев подпишут декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подпишут декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:24:00+03:00
2025-11-12T12:24:00+03:00
россия, казахстан, дмитрий песков, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев подпишут декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве

Песков: Путин и Токаев подпишут декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве

© Фото : AqordaВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Aqorda
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подпишут декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего сотрудничества, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Внушительный пакет документов подписывается, можно сказать, во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - сказал Песков журналистам.
Прибытие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями
11 ноября, 20:35
 
РоссияКазахстанДмитрий ПесковВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
