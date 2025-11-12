https://ria.ru/20251112/putin--2054539177.html
Путин рассказал, что вместе с Токаевым посетит Большой театр
Путин рассказал, что вместе с Токаевым посетит Большой театр
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в среду вечером он совместно с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым планирует посетить концерт мастеров искусств... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:54:00+03:00
2025-11-12T16:54:00+03:00
2025-11-12T16:55:00+03:00
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
москва
казахстан
большой театр
в мире
владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, москва, казахстан, большой театр, в мире
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Москва, Казахстан, Большой театр, В мире
