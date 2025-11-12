Путин рассказал, что вместе с Токаевым посетит Большой театр

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в среду вечером он совместно с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым планирует посетить концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре.

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.