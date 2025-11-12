Пушков высмеял угрозы Эстонии Китаю из-за России

МОСКВА, 12 ноя —РИА Новости. Китай даже не воспринял всерьез ультимативные требования МИД Эстонии о "российской угрозе", заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: "Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить". Это, конечно, перл. То есть, если Китай сразу же после визита эстонского министра не бросится "решать вопросы" с Россией, иными словами, не начнет всемерно давить на Москву, чтобы она, как минимум, прекратила наступление на позиции ВСУ, а как максимум — пошла на капитуляцию перед Украиной и ее союзниками, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией! Это ж надо…" — написал политик.
«
"Представляю, как восприняли в Китае эту "страшную" угрозу. Уверен — так, как ее только и можно воспринять", — заключил Пушков.
В октябре пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил РИА Новости, что Пекин считает диалог и переговоры, а не санкции и давление способом урегулировать украинский конфликт.