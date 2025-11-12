Рейтинг@Mail.ru
Пушков высмеял угрозы Эстонии Китаю из-за России - РИА Новости, 12.11.2025
00:40 12.11.2025
Пушков высмеял угрозы Эстонии Китаю из-за России
Китай даже не воспринял всерьез ультимативные требования МИД Эстонии о "российской угрозе", заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T00:40:00+03:00
2025-11-12T00:40:00+03:00
в мире
китай
эстония
россия
алексей пушков
совет федерации рф
вооруженные силы украины
китай
эстония
россия
в мире, китай, эстония, россия, алексей пушков, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Китай, Эстония, Россия, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя РИА Новости. Китай даже не воспринял всерьез ультимативные требования МИД Эстонии о "российской угрозе", заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: "Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить". Это, конечно, перл. То есть, если Китай сразу же после визита эстонского министра не бросится "решать вопросы" с Россией, иными словами, не начнет всемерно давить на Москву, чтобы она, как минимум, прекратила наступление на позиции ВСУ, а как максимум — пошла на капитуляцию перед Украиной и ее союзниками, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией! Это ж надо…" — написал политик.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Китай придерживается объективности в конфликте на Украине, заявили в МИД
18 сентября, 06:06
Сенатор добавил, что реакция Пекина на такую внешнеполитическую деятельность Таллина не вызывает вопросов.
«
"Представляю, как восприняли в Китае эту "страшную" угрозу. Уверен — так, как ее только и можно воспринять", — заключил Пушков.
В октябре пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил РИА Новости, что Пекин считает диалог и переговоры, а не санкции и давление способом урегулировать украинский конфликт.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Пушков рассказал, что Финляндия задумала совершить у границы с Россией
3 ноября, 07:15
 
В миреКитайЭстонияРоссияАлексей ПушковСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
