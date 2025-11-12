https://ria.ru/20251112/programma-2054526451.html
Путин предложил создать с Казахстаном программу подготовки специалистов
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над созданием совместной с Казахстаном образовательной программы подготовки технических специалистов. РИА Новости, 12.11.2025
