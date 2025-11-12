Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил создать с Казахстаном программу подготовки специалистов
16:31 12.11.2025
Путин предложил создать с Казахстаном программу подготовки специалистов
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над созданием совместной с Казахстаном образовательной программы подготовки технических специалистов.
Путин предложил создать с Казахстаном программу подготовки специалистов

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над созданием совместной с Казахстаном образовательной программы подготовки технических специалистов.
"Как представляется, можно было бы подумать о разработке совместной программы обучения технических кадров для регионов обеих стран. Тем более, что значительное число казахстанцев, приезжающих к нам на учебу, отдают предпочтение именно инженерным дисциплинам", - сказал Путин в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
Путин и Токаев приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
