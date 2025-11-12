Рост цен на продукты десять лет не превышал инфляцию, заявила Лут

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Рост цен на основные продукты в России за последние 10 лет не превышал уровня общей инфляции, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на правительственном часе в Госдуме.

"Если говорить об экономической доступности, то за последние 10 лет рост цен на основные продукты питания в нашей стране не превышал общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее. Вместе с тем, в последние годы мы видим устойчивый рост себестоимости продукции, связанной с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики, заемных средств и других составляющих", - сказала министр.