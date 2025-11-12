Рейтинг@Mail.ru
Рост цен на продукты десять лет не превышал инфляцию, заявила Лут - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/produkty-2054458982.html
Рост цен на продукты десять лет не превышал инфляцию, заявила Лут
Рост цен на продукты десять лет не превышал инфляцию, заявила Лут - РИА Новости, 12.11.2025
Рост цен на продукты десять лет не превышал инфляцию, заявила Лут
Рост цен на основные продукты в России за последние 10 лет не превышал уровня общей инфляции, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на правительственном часе... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:25:00+03:00
2025-11-12T13:25:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945370252_0:119:3166:1900_1920x0_80_0_0_1d29fdd767a0056c79d1fcaa045b749f.jpg
https://ria.ru/20251111/defitsit-2054264214.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945370252_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_bff23f1fc819522256fa92b65eb59f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
Рост цен на продукты десять лет не превышал инфляцию, заявила Лут

Лут: рост цен на основные продукты 10 лет не превышал уровня инфляции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Оксана Лут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Рост цен на основные продукты в России за последние 10 лет не превышал уровня общей инфляции, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на правительственном часе в Госдуме.
"Если говорить об экономической доступности, то за последние 10 лет рост цен на основные продукты питания в нашей стране не превышал общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее. Вместе с тем, в последние годы мы видим устойчивый рост себестоимости продукции, связанной с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики, заемных средств и других составляющих", - сказала министр.
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Минфин рассказал о дефиците бюджета в январе-октябре
11 ноября, 17:08
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала