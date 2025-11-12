Рейтинг@Mail.ru
Объем продаж ивановских компаний на онлайн-платформах превысил 175 млрд руб
Ивановская область
Ивановская область
 
13:21 12.11.2025
Объем продаж ивановских компаний на онлайн-платформах превысил 175 млрд руб
Объем продаж ивановских компаний на онлайн-платформах превысил 175 млрд руб - РИА Новости, 12.11.2025
Объем продаж ивановских компаний на онлайн-платформах превысил 175 млрд руб
Объем продаж ивановских компаний на крупнейших онлайн-платформах за 10 месяцев текущего года превысил 175 миллиардов рублей, сообщил губернатор Ивановской... РИА Новости, 12.11.2025
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский
Объем продаж ивановских компаний на онлайн-платформах превысил 175 млрд руб

Объем продаж ивановских компаний на онлайн-платформах превысил 175 млрд рублей

© iStock.com / urbazonДевушка распаковывает посылку с одеждой
Девушка распаковывает посылку с одеждой - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© iStock.com / urbazon
Девушка распаковывает посылку с одеждой. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Объем продаж ивановских компаний на крупнейших онлайн-платформах за 10 месяцев текущего года превысил 175 миллиардов рублей, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Заявление прозвучало в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре "Россия". Губернатор обозначил перспективы и новые задачи в онлайн-экономике на ближайшие годы.
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды
31 октября, 15:59
"За 10 месяцев объем продаж превысил 175 миллиардов рублей, это в полтора раза выше, чем в прошлом году, и уже превысило объем всего прошлого года", - сообщил глава региона, его слова привели в пресс-службе областного правительства.
Воскресенский обозначил актуальные вопросы развития платформ. Стратегическая задача - платформы должны стать проводниками производителей в других странах, то есть помогать упрощать экспорт для отечественного товаропроизводителя. Губернатор Ивановской области выразил свое мнение: практики, когда производителям из других стран предоставляются лучшие условия, чем российским производителям, недопустимы.
"Я не слышал, чтобы "Алибаба" или "Амазон" предоставляли российским производителям лучшие условия, чем производителям собственных стран. Мы сейчас переживаем в целом в мировой экономике такую эпоху, скорее, взлета протекционистских настроений. И это нормально. Но производителям российским нужна в этом смысле поддержка или, как минимум, равные условия", - отметил он.
Глава региона предложил найти такое решение, которое было бы в интересах более 6 тысяч товаропроизводителей Ивановской области.
Вторая задача - создание предсказуемых условий для бизнеса. В 2026 году малый и средний бизнес будет работать в новых налоговых условиях, потребуется период адаптации.
"Здесь платформы, на мой взгляд, могли бы подставить плечо. В чем? В предсказуемости условий. Хотелось бы, чтобы эти условия не так часто менялись, как это происходило в этом и прошлом годах. Коллеги об этом знают, и я уверен, этот вопрос проработают", - отметил губернатор.
В Ивановской области по предложению главы региона будут сохранены все льготы для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства.
Девушка считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Размер выплаты для молодых специалистов АПК повысят в Ивановской области
7 ноября, 15:28
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
