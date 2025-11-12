Объем продаж ивановских компаний на онлайн-платформах превысил 175 млрд руб

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Объем продаж ивановских компаний на крупнейших онлайн-платформах за 10 месяцев текущего года превысил 175 миллиардов рублей, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Заявление прозвучало в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре "Россия". Губернатор обозначил перспективы и новые задачи в онлайн-экономике на ближайшие годы.

"За 10 месяцев объем продаж превысил 175 миллиардов рублей, это в полтора раза выше, чем в прошлом году, и уже превысило объем всего прошлого года", - сообщил глава региона, его слова привели в пресс-службе областного правительства.

Воскресенский обозначил актуальные вопросы развития платформ. Стратегическая задача - платформы должны стать проводниками производителей в других странах, то есть помогать упрощать экспорт для отечественного товаропроизводителя. Губернатор Ивановской области выразил свое мнение: практики, когда производителям из других стран предоставляются лучшие условия, чем российским производителям, недопустимы.

"Я не слышал, чтобы "Алибаба" или "Амазон" предоставляли российским производителям лучшие условия, чем производителям собственных стран. Мы сейчас переживаем в целом в мировой экономике такую эпоху, скорее, взлета протекционистских настроений. И это нормально. Но производителям российским нужна в этом смысле поддержка или, как минимум, равные условия", - отметил он.

Глава региона предложил найти такое решение, которое было бы в интересах более 6 тысяч товаропроизводителей Ивановской области.

Вторая задача - создание предсказуемых условий для бизнеса. В 2026 году малый и средний бизнес будет работать в новых налоговых условиях, потребуется период адаптации.

"Здесь платформы, на мой взгляд, могли бы подставить плечо. В чем? В предсказуемости условий. Хотелось бы, чтобы эти условия не так часто менялись, как это происходило в этом и прошлом годах. Коллеги об этом знают, и я уверен, этот вопрос проработают", - отметил губернатор.