В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в поджоге на ж/д станции

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджоге двух шкафов управления стрелочным переводом на ж/д станции Саблино в Санкт-Петербурге, выяснилось, что она действовала по указанию мошенников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из уголовного розыска Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность местной жительницы. Она подозревается в поджогах объектов транспортной инфраструктуры", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что по предварительным данным, злоумышленница проникла на железнодорожную станцию Саблино, подожгла два шкафа управления стрелочным переводом и скрылась. С места преступления изъята канистра с бензином.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали ее. Выяснилось, что женщина действовала по указанию мошенников, которые ввели ее в заблуждение". - сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 20 лет. Фигурантка заключена под стражу.
В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
19 сентября, 05:53