В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в поджоге на ж/д станции

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджоге двух шкафов управления стрелочным переводом на ж/д станции Саблино в Санкт-Петербурге, выяснилось, что она действовала по указанию мошенников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.