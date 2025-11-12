Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали сторонника украинских террористических группировок
13:10 12.11.2025
В Петербурге задержали сторонника украинских террористических группировок
В Петербурге задержали сторонника украинских террористических группировок
2025
В Петербурге задержали сторонника украинских террористических группировок

Наручники. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Приверженец украинских террористических группировок задержан в Петербурге, он размещал инструкции по вступлению в эти организации и призывал россиян активно им помогать, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Задержан 52-летний мужчина, который в своих соцсетях оправдывал деятельность "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона "Свобода России"* (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ)", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело о пропаганде терроризма. Эта статья подразумевает до 7 лет лишения свободы.
* организация признана террористической и запрещена в РФ
Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму
11 ноября, 15:51
 
Санкт-ПетербургРоссияПроисшествия
 
 
