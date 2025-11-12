Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал приглашение Токаева в кремлевскую квартиру - РИА Новости, 12.11.2025
17:15 12.11.2025
Песков прокомментировал приглашение Токаева в кремлевскую квартиру
Песков прокомментировал приглашение Токаева в кремлевскую квартиру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о приглашении казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру президента РФ...
2025-11-12T17:15:00+03:00
2025-11-12T17:15:00+03:00
в мире
россия
казахстан
москва
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
владимир путин
россия
казахстан
москва
в мире, россия, казахстан, москва, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Россия, Казахстан, Москва, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Песков прокомментировал приглашение Токаева в кремлевскую квартиру

Песков: Путин приглашает домой тех лидеров, с которыми у него особые отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о приглашении казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру президента РФ Владимира Путина отметил, что российский лидер приглашает к себе домой глав государств, с которыми у него особые отношения.
"Это случается, но, конечно, он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и очень конструктивные, и давние, и дружеские. Конечно, в данном случае, если говорить об отношениях Путина и Токаева, такие они и есть, эти отношения. Это дает возможность гораздо более эффективно заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества", - сказал Песков журналистам.
Президент Казахстана во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана
