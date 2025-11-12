Песков прокомментировал приглашение Токаева в кремлевскую квартиру

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о приглашении казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру президента РФ Владимира Путина отметил, что российский лидер приглашает к себе домой глав государств, с которыми у него особые отношения.