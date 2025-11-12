Песков прокомментировал приглашение Токаева в кремлевскую квартиру

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о приглашении казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру президента РФ Владимира Путина отметил, что российский лидер приглашает к себе домой глав государств, с которыми у него особые отношения.
"Это случается, но, конечно, он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и очень конструктивные, и давние, и дружеские. Конечно, в данном случае, если говорить об отношениях Путина и Токаева, такие они и есть, эти отношения. Это дает возможность гораздо более эффективно заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества", - сказал Песков журналистам.
Президент Казахстана во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.