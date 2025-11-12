https://ria.ru/20251112/perechen--2054446485.html
Совфед расширил перечень оснований для увольнения мигрантов
Совфед расширил перечень оснований для увольнения мигрантов - РИА Новости, 12.11.2025
Совфед расширил перечень оснований для увольнения мигрантов
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:37:00+03:00
2025-11-12T12:37:00+03:00
2025-11-12T12:37:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg
https://ria.ru/20250919/migranty-2042831529.html
https://ria.ru/20250909/gosduma-2040684103.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584b98ea48dc5c318d5a8ffa1d05168f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед расширил перечень оснований для увольнения мигрантов
Совфед РФ расширил перечень оснований для увольнения мигрантов
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
Законом расширяется перечень оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ
, принятых в соответствии с федеральным законодательством.
Принятой нормой вносятся изменения в ТК РФ для устранения правовой неопределенности.
С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до одного миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.
Законом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.