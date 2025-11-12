Рейтинг@Mail.ru
12:37 12.11.2025
Совфед расширил перечень оснований для увольнения мигрантов
Совфед расширил перечень оснований для увольнения мигрантов
2025-11-12T12:37:00+03:00
2025-11-12T12:37:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
россия
2025
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
Законом расширяется перечень оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Всем спасибо, все свободны: мигрантам предложили уехать
19 сентября, 08:00
Принятой нормой вносятся изменения в ТК РФ для устранения правовой неопределенности.
С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до одного миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.
Законом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи
9 сентября, 14:43
 
Заголовок открываемого материала