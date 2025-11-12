https://ria.ru/20251112/pavlograd-2054476897.html
Павлоград третьи сутки остается без централизованного водоснабжения
Павлоград третьи сутки остается без централизованного водоснабжения
Павлоград третьи сутки остается без централизованного водоснабжения
Централизованное водоснабжение в городе Павлограде Днепропетровской области на Украине отсутствует уже третьи сутки, сообщает украинский телеканал...
днепропетровская область
павлоград
украина
днепропетровская область
павлоград
украина
Павлоград третьи сутки остается без централизованного водоснабжения
Жители Павлограда третьи сутки остаются без централизованного водоснабжения
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Централизованное водоснабжение в городе Павлограде Днепропетровской области на Украине отсутствует уже третьи сутки, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Третьи сутки без водоснабжения остается город Павлоград Днепропетровской области
. Как рассказали местные жители, вода пропала днем 10 ноября в большинстве районов города", - говорится в сообщении.
Коммунальное предприятие "Павлоградканал" 10 ноября опубликовало объявление об отключении водоснабжения в связи с работами на государственном межрайонном предприятии водопроводно-канализационного хозяйства (ГМП ВКХ) "Днепропетровск – Западный Донбасс". Возобновление водоснабжения несколько раз откладывалось и на сайте "Павлоградканала" публиковались адреса пунктов раздачи питьевой воды и скважин с питьевой и технической водой.
Расположенный в Днепропетровской области водоканал играет ключевую роль в водоснабжении сотен тысяч жителей ряда крупных городов и десятков сел западной части региона.