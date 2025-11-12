Павлоград третьи сутки остается без централизованного водоснабжения

Коммунальное предприятие "Павлоградканал" 10 ноября опубликовало объявление об отключении водоснабжения в связи с работами на государственном межрайонном предприятии водопроводно-канализационного хозяйства (ГМП ВКХ) "Днепропетровск – Западный Донбасс". Возобновление водоснабжения несколько раз откладывалось и на сайте "Павлоградканала" публиковались адреса пунктов раздачи питьевой воды и скважин с питьевой и технической водой.