Совфед освободил от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах.

Закон направлен на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах. Он выравнивает условия налогообложения НДС для вкладов в драгметаллах и иных видов банковских вкладов.

Сейчас проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Новый закон освобождает от НДС и выплату банками процентов по счетам (вкладам) в драгоценных металлах в слитках.

Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.