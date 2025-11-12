https://ria.ru/20251112/nds--2054497467.html
Совфед освободил от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах.
Закон направлен на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах. Он выравнивает условия налогообложения НДС для вкладов в драгметаллах и иных видов банковских вкладов.
Сейчас проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Новый закон освобождает от НДС и выплату банками процентов по счетам (вкладам) в драгоценных металлах в слитках.
Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал.