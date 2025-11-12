Рейтинг@Mail.ru
17:42 12.11.2025 (обновлено: 17:43 12.11.2025)
Россия и Казахстан привержены целям построения многополярного миропорядка
россия
казахстан
в мире
https://ria.ru/20251112/rossija-2054562435.html
россия
казахстан
россия, казахстан, в мире
Россия, Казахстан, В мире
Государственные флаги РФ и Казахстана
Государственные флаги РФ и Казахстана
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственные флаги РФ и Казахстана. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан привержены целям построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права.
Текст декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля.
"Стороны сохраняют приверженность целям построения более представительного и справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права, включая все цели и принципы, закрепленные в уставе Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан подчеркивают значение договора о границе
Вчера, 17:41
 
Россия Казахстан В мире
 
 
