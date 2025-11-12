Минпромторг прорабатывает экономику применения агродронов, сообщил Алиханов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ с Минсельхозом РФ и производителями агродронов прорабатывают экономику их применения в сельском хозяйстве, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.