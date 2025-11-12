Рейтинг@Mail.ru
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют
04:39 12.11.2025
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют
Запрет майнинга криптовалют возобновляется с 15 ноября в отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, выяснило РИА Новости, изучив нормативную базу. РИА Новости, 12.11.2025
2025
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют

В Забайкалье и Бурятии возобновят запрет майнинга криптовалют

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Запрет майнинга криптовалют возобновляется с 15 ноября в отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, выяснило РИА Новости, изучив нормативную базу.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Нелегальная майнинг-ферма в Ленинградской области
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей
27 октября, 10:21
27 октября, 10:21
Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года.
Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный. В Забайкальском крае и Бурятии тоже хотели запретить майнинг полностью - этот обсуждалось на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но вопрос был на время отложен.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом
4 июня, 00:02
4 июня, 00:02
 
Республика Бурятия Забайкальский край Россия Экономика
 
 
