https://ria.ru/20251112/mayning-2054371067.html
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют - РИА Новости, 12.11.2025
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют
Запрет майнинга криптовалют возобновляется с 15 ноября в отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, выяснило РИА Новости, изучив нормативную базу. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T04:39:00+03:00
2025-11-12T04:39:00+03:00
2025-11-12T04:39:00+03:00
республика бурятия
забайкальский край
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151360/87/1513608755_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_597cae5f3c450edd0d5e1c93b45e80a9.jpg
https://ria.ru/20251027/mvd-2050840609.html
https://ria.ru/20250604/mayning-2020760645.html
республика бурятия
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151360/87/1513608755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1cab93f697f60da6349a2e0dbb2cfc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, забайкальский край, россия, экономика
Республика Бурятия, Забайкальский край, Россия, Экономика
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют
В Забайкалье и Бурятии возобновят запрет майнинга криптовалют