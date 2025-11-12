Рейтинг@Mail.ru
Макрон может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
18:42 12.11.2025
Макрон может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7, сообщили СМИ
Французский президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G7 в 2026 году во Франции, эта идея... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
франция
китай
эммануэль макрон
си цзиньпин
g7
в мире, франция, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин, g7
В мире, Франция, Китай, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, G7
Макрон может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7, сообщили СМИ

Bloomberg: Макрон думает над приглашением Си Цзиньпина на саммит G7 в 2026 году

© AP Photo / Ludovic MarinСи Цзиньпин и Эммануэль Макрон
Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G7 в 2026 году во Франции, эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По словам источников, французский лидер также рассматривает возможность поехать в Китай в декабре. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию чиновники Елисейского дворца заявили агентству, что Франция хотела бы взаимодействовать с крупными восходящими державами, которые готовы помогать в устранении глобальных дисбалансов.
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
G7 все больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, сообщили СМИ
Вчера, 16:14
"Макрон рассматривает возможность приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на саммит "Группы семи" во Франции в 2026 году, и эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками", - передает агентство в среду.
По словам источников, неясно, примет ли китайский лидер такое приглашение и будут ли открыты другие члены G7 к этому шагу со стороны Франции, указывает агентство. Один из собеседников агентства добавил, что французские чиновники обращались с этой идеей к немецким коллегам и что Берлин в целом поддерживает ее.
Саммит G7 в 2026 году пройдет во французском Эвиане.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции
6 ноября, 11:12
 
В миреФранцияКитайЭммануэль МакронСи ЦзиньпинG7
 
 
