Макрон может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G7 в 2026 году во Франции, эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По словам источников, французский лидер также рассматривает возможность поехать в Китай в декабре. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию чиновники Елисейского дворца заявили агентству, что Франция хотела бы взаимодействовать с крупными восходящими державами, которые готовы помогать в устранении глобальных дисбалансов.
"Макрон рассматривает возможность приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на саммит "Группы семи" во Франции в 2026 году, и эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками", - передает агентство в среду.
По словам источников, неясно, примет ли китайский лидер такое приглашение и будут ли открыты другие члены G7 к этому шагу со стороны Франции, указывает агентство. Один из собеседников агентства добавил, что французские чиновники обращались с этой идеей к немецким коллегам и что Берлин в целом поддерживает ее.
Саммит G7 в 2026 году пройдет во французском Эвиане.
Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции
6 ноября, 11:12