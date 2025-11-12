Рейтинг@Mail.ru
Глава Минсельхоза назвала Россию мировой аграрной державой
13:30 12.11.2025 (обновлено: 13:43 12.11.2025)
Глава Минсельхоза назвала Россию мировой аграрной державой
Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. РИА Новости, 12.11.2025
Глава Минсельхоза назвала Россию мировой аграрной державой

Глава Минсельхоза Лут: Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Оксана Лут. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут.
"За последние годы при поддержке со стороны президента, правительства и парламента российский АПК совершил серьезный рывок. Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран мира", - заявила она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
