Глава Минсельхоза назвала Россию мировой аграрной державой
Глава Минсельхоза назвала Россию мировой аграрной державой - РИА Новости, 12.11.2025
Глава Минсельхоза назвала Россию мировой аграрной державой
Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран мира, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:30:00+03:00
2025-11-12T13:30:00+03:00
2025-11-12T13:43:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
россия
Глава Минсельхоза назвала Россию мировой аграрной державой
