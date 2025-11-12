https://ria.ru/20251112/lut-2054459600.html
Глава Минсельхоза призвала добиться технологического лидерства в АПК
Глава Минсельхоза призвала добиться технологического лидерства в АПК - РИА Новости, 12.11.2025
Глава Минсельхоза призвала добиться технологического лидерства в АПК
России к 2030 году необходимо достичь технологического лидерства в агропромышленном комплексе, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:28:00+03:00
2025-11-12T13:28:00+03:00
2025-11-12T13:28:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55339df68ff74f4b882b1b56609767da.jpg
https://ria.ru/20251006/pshenitsa-2046648036.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d59dc96a09e2240e286f3cd70166917d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Глава Минсельхоза призвала добиться технологического лидерства в АПК
Лут призвала добиться технологическому лидерству в АПК к 2030 году