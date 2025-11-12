Рейтинг@Mail.ru
Кухарук: инициативы Югры дадут позитивный экономический эффект - РИА Новости, 12.11.2025
13:46 12.11.2025 (обновлено: 14:42 12.11.2025)
Кухарук: инициативы Югры дадут позитивный экономический эффект
Кухарук: инициативы Югры дадут позитивный экономический эффект
Кухарук: инициативы Югры дадут позитивный экономический эффект

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Инициативы, выдвинутые в рамках Дней Югры, при поддержке Совета Федерации и правительства РФ дадут позитивный положительный эффект в экономике, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук.
Заявление прозвучало по завершении в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Дней Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кухарук возглавлял делегацию округа, в состав которой вошли заместители главы региона, представители окружных органов власти, а также депутаты думы Югры.
"Сегодня мы обсудили те вопросы, которые актуальны не только для нашего региона, но и для всей страны", – отметил Кухарук.
Губернатор сообщил, что в числе таких предложений – инициатива по проектированию и строительству масштабных объектов транспортной инфраструктуры, которые не только обеспечат транспортную связанность отдельных районов, но будут нести и стратегическое значение.
"Это и мостовой переход через реку Обь в Октябрьском районе, а также магистрали, которые свяжут наш регион со Свердловской областью и с Ямалом, что позволит надежно обеспечить связность коридора "Север – Юг" (Арктика – Азия) и сделать более доступным, комфортным и безопасным передвижение по северному широкому коридору", – подчеркнул Кухарук.
По словам главы региона, сенаторы поддержали инициативы по модернизации инфраструктуры, которая обеспечивает качественные образование и здравоохранение.
"И самый главный вопрос, который мы сегодня обсудили, поделились своими практиками и нашли поддержку со стороны сенаторов – это расширение мер поддержки участников специальной военной операции. Это и вопросы, связанные с социальным сопровождением, медицинским обеспечением, и в том числе вопросы спортивной адаптации. Этот опыт есть у Югры", – сказал Кухарук.
Губернатор выразил надежду, что инициативы по расширению мер поддержки для ветеранов специальной военной операции дадут эффект в масштабе всей страны.
Россия Обь Октябрьский район Руслан Кухарук Совет Федерации РФ Экономика
 
 
