Россия видит в ситуации с КТК подрывную работу Киева, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия в ситуации с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) видит подрывную работу и буквально террористические атаки Киева на мирную энергическую инфраструктуру с международным участием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что тема работы КТК поднималась в ходе переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в среду. Казахстан заинтересован в бесперебойной работе и расширении мощностей КТК, а Россия готова взаимодействовать в этой области, добавил пресс-секретарь президента.
"Здесь мы тоже видим, скажем так, подрывную работу и буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием, кстати говоря. Это международный проект, КТК - это международное совместное предприятие", - сказал Песков.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.