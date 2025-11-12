Россия видит в ситуации с КТК подрывную работу Киева, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия в ситуации с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) видит подрывную работу и буквально террористические атаки Киева на мирную энергическую инфраструктуру с международным участием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.