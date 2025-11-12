Костин прокомментировал санкции против "дочки" ВТБ в Казахстане

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Санкции в отношении "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют, они абсолютно "нулевые", сказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Это формальные санкции, потому что эти санкции априори распространялись на "ВТБ Казахстан" как стопроцентную дочку ВТБ. Поэтому это больше символический шаг для большего запугивания наших контрагентов в Казахстане. А по своему содержанию они нулевые абсолютно. Ничего не меняют. Мы так уже работаем три года", - сказал Костин журналистам.
Евросоюз в октябре ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане. Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. В феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял журналистам, что санкции ЕС против "дочек" не несут материальных последствий для ВТБ.
"ВТБ Казахстан" - дочерний банк группы ВТБ. На казахстанском рынке банк работает 16 лет, развивая сеть из 12 филиалов в ключевых городах страны.
