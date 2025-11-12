Рейтинг@Mail.ru
Костин прокомментировал санкции против "дочки" ВТБ в Казахстане - РИА Новости, 12.11.2025
17:24 12.11.2025
Костин прокомментировал санкции против "дочки" ВТБ в Казахстане
Костин прокомментировал санкции против "дочки" ВТБ в Казахстане - РИА Новости, 12.11.2025
Костин прокомментировал санкции против "дочки" ВТБ в Казахстане
Санкции в отношении "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют, они абсолютно "нулевые", сказал глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 12.11.2025
казахстан, белоруссия, шанхай, андрей костин (банкир), евросоюз, экономика
Казахстан, Белоруссия, Шанхай, Андрей Костин (банкир), Евросоюз, Экономика
Костин прокомментировал санкции против "дочки" ВТБ в Казахстане

Костин: санкции против «дочки» ВТБ в Казахстане абсолютно нулевые

© Фото : ВТБПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : ВТБ
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Санкции в отношении "дочки" ВТБ в Казахстане ничего не меняют, они абсолютно "нулевые", сказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Это формальные санкции, потому что эти санкции априори распространялись на "ВТБ Казахстан" как стопроцентную дочку ВТБ. Поэтому это больше символический шаг для большего запугивания наших контрагентов в Казахстане. А по своему содержанию они нулевые абсолютно. Ничего не меняют. Мы так уже работаем три года", - сказал Костин журналистам.
Евросоюз в октябре ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане. Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. В феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял журналистам, что санкции ЕС против "дочек" не несут материальных последствий для ВТБ.
"ВТБ Казахстан" - дочерний банк группы ВТБ. На казахстанском рынке банк работает 16 лет, развивая сеть из 12 филиалов в ключевых городах страны.
