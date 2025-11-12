В Южной Корее задержали экс-главу разведки

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бывший глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Чо Тхэ Ён задержан по обвинению в причастности к введению военного положения, передаёт агентство Ренхап.
Ранее команда специального прокурора запросила ордер на арест бывшего главы Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Чо Тхэ Ёна и бывшего министра юстиции страны Пак Сон Чжэ.
В Южной Корее выдали ордер на арест супруги экс-президента
12 августа, 19:13
"Бывший глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Чо Тхэ Ён задержан по обвинению в причастности к неудавшемуся введению военного положения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его обвиняют в том, что он не сообщил Национальному собранию о плане введения военного положения, хотя знал об этом заранее.
Бывшему президенту Юн Сок Ёлю после попытки введения военного положения в декабре 2024 года был объявлен импичмент, утвержденный Конституционным судом 4 апреля 2025 года. Сейчас он и его супруга Ким Гон Хи находятся под следствием: экс-президент - по подозрению в руководстве мятежом, злоупотреблении властью и ряде других правонарушений, а его супруга - по подозрению в манипуляциях акциями, вмешательстве в выборы и коррупции. Команда специального прокурора 10 ноября предъявила Юн Сок Ёлю обвинения в оказании помощи противнику из-за отправки дронов в КНДР в октябре 2024 года, которые, по версии следствия, могли попасть в руки северокорейских властей, предоставив им тем самым конфиденциальную военную информацию.
В настоящее время в причастности к мятежу и злоупотреблении властью обвиняются также бывший министр обороны Ким Ён Хёк и экс-министр внутренних дел Ли Сан Мин, которые находятся под арестом, а бывшему премьер-министру Хан Док Су предъявлены обвинения в попытке содействия введению военного положения и даче ложных показаний под присягой в Конституционном суде и Национальной Ассамблее Республики Корея.
В августе южнокорейское министерство национальной обороны также начало внутреннее расследование с целью установить степень участия военных подразделений в попытке экс-президента страны Юн Сок Ёля ввести военное положение.