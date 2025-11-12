В Южной Корее задержали экс-главу разведки

Отмечается, что его обвиняют в том, что он не сообщил Национальному собранию о плане введения военного положения, хотя знал об этом заранее.

В настоящее время в причастности к мятежу и злоупотреблении властью обвиняются также бывший министр обороны Ким Ён Хёк и экс-министр внутренних дел Ли Сан Мин, которые находятся под арестом, а бывшему премьер-министру Хан Док Су предъявлены обвинения в попытке содействия введению военного положения и даче ложных показаний под присягой в Конституционном суде и Национальной Ассамблее Республики Корея.