Гергиев и Любимова смотрят гала-концерт вместе с Путиным и Токаевым
20:51 12.11.2025
Гергиев и Любимова смотрят гала-концерт вместе с Путиным и Токаевым
Гергиев и Любимова смотрят гала-концерт вместе с Путиным и Токаевым
2025-11-12T20:51:00+03:00
2025-11-12T20:51:00+03:00
казахстан
москва
владимир путин
большой театр
россия
ольга любимова
валерий гергиев
касым-жомарт токаев
казахстан
москва
россия
Гергиев и Любимова смотрят гала-концерт вместе с Путиным и Токаевым

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время гала-концерта мастеров искусств Казахстана в Большом театре
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время гала-концерта мастеров искусств Казахстана в Большом театре
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев и министр культуры РФ Ольга Любимова составили компанию президентам РФ и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву в Царской ложе Большого театра, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Токаев после переговоров в Кремле приехали в Большой театр. В Царской ложе лидеры смотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Также в ложе находится министр культуры Казахстана Аида Балаева.
Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева
Вчера, 19:25
Во время концерта лидеры послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. Среди них песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далекой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны", па-де-де из балета "Дон Кихот", а также попурри на тему песен о Великой Отечественной войне ("Журавли", "Вечер на рейде", "Дорогая моя столица").
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
Недра, атом и космос: о чем Путин договорился с Токаевым
Вчера, 18:21
 
КазахстанМоскваВладимир ПутинБольшой театрРоссияОльга ЛюбимоваВалерий ГергиевКасым-Жомарт Токаев
 
 
