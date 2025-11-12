https://ria.ru/20251112/kontsert-2054608114.html
Гергиев и Любимова смотрят гала-концерт вместе с Путиным и Токаевым
Гергиев и Любимова смотрят гала-концерт вместе с Путиным и Токаевым - РИА Новости, 12.11.2025
Гергиев и Любимова смотрят гала-концерт вместе с Путиным и Токаевым
Глава Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев и министр культуры РФ Ольга Любимова составили компанию президентам РФ и Казахстана Владимиру... РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев и министр культуры РФ Ольга Любимова составили компанию президентам РФ и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву в Царской ложе Большого театра, передает корреспондент РИА Новости.
Путин
и Токаев после переговоров в Кремле приехали в Большой театр
. В Царской ложе лидеры смотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана
. Также в ложе находится министр культуры Казахстана Аида Балаева.
Во время концерта лидеры послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. Среди них песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далекой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны", па-де-де из балета "Дон Кихот", а также попурри на тему песен о Великой Отечественной войне ("Журавли", "Вечер на рейде", "Дорогая моя столица").
Токаев во вторник прибыл в Москву
с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.