Песков ответил на вопрос о контакте советника премьера Британии с Россией

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Контакт России и Великобритании по инициативе советника британского премьера Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатана Пауэлла имел место, но диалог не получил продолжения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.