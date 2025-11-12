Песков ответил на вопрос о контакте советника премьера Британии с Россией

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Контакт России и Великобритании по инициативе советника британского премьера Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатана Пауэлла имел место, но диалог не получил продолжения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Там действительно был контакт, контакт имел место, это так. Диалог не получил продолжения. Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности проведения обмена мнением взаимного, поэтому диалог и не получил своего развития", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о контакте советника премьера Великобритании с Россией в 2025 году.
Как отмечал Financial Times, Пауэлл связывался с помощником президента России по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Звонок Пауэлла произошел на фоне переживаний Европы по поводу того, что всю инициативу по общению с Россией взяли на себя США, пишет газета, ссылаясь на неназванный европейский источник. При этом в офисе британского премьера на фоне сообщений о контакте утверждают, что для Лондона якобы нормально "регулярно взаимодействовать с российским правительством, в том числе через посольство в Москве", при этом не привели примеров таких контактов.