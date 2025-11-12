Рейтинг@Mail.ru
Индия активно замещает западных поставщиков, заявил глава бизнес-альянса - РИА Новости, 12.11.2025
14:08 12.11.2025
Индия активно замещает западных поставщиков, заявил глава бизнес-альянса
Индийские компании активно замещают западных поставщиков, ушедших с российского рынка, в таких областях, как машиностроение, фармацевтика, пищевая... РИА Новости, 12.11.2025
Индия активно замещает западных поставщиков, заявил глава бизнес-альянса

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Индийские компании активно замещают западных поставщиков, ушедших с российского рынка, в таких областях, как машиностроение, фармацевтика, пищевая промышленность и текстиль, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.
"Фактически уход многих западных фирм из России создал существенные ниши на рынке, открыв дорогу для расширения присутствия индийского бизнеса. Это отчетливо отражается в цифрах: двусторонний товарооборот между Индией и Россией достиг рекордных 68,7 миллиарда долларов за последний финансовый год", - сказал он.
По словам Котвани, "индийские компании активно замещают западных поставщиков, в таких отраслях, как машиностроение и оборудование, фармацевтика, пищевая промышленность и текстиль".
"Индийские фирмы увеличили, например, экспорт техники, запчастей и инструментов, поддерживая работу российских предприятий, индийские производители дженериков обеспечивают стабильные поставки лекарств для российских аптек и больниц", - добавил собеседник агентства.
"На российских полках все чаще можно увидеть индийский чай, кофе, рис, специи и одежду — продукцию, пришедшую на смену европейским брендам. Все эти примеры демонстрируют взаимовыгодную тенденцию: российские потребители получают надежные альтернативы, а индийские компании — новые рынки", - заключил Котвани.
Помощник президента России Юрий Ушаков в конце августа сообщал, что глава РФ Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди 25 сентября сказал, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели.
