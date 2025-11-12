Индия активно замещает западных поставщиков, заявил глава бизнес-альянса

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Индийские компании активно замещают западных поставщиков, ушедших с российского рынка, в таких областях, как машиностроение, фармацевтика, пищевая промышленность и текстиль, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.

"Индийские фирмы увеличили, например, экспорт техники, запчастей и инструментов, поддерживая работу российских предприятий, индийские производители дженериков обеспечивают стабильные поставки лекарств для российских аптек и больниц", - добавил собеседник агентства.

"На российских полках все чаще можно увидеть индийский чай, кофе, рис, специи и одежду — продукцию, пришедшую на смену европейским брендам. Все эти примеры демонстрируют взаимовыгодную тенденцию: российские потребители получают надежные альтернативы, а индийские компании — новые рынки", - заключил Котвани.