В Госсовете Китая Японию призвали глубоко задуматься о своей истории

ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Японская сторона должна глубоко задуматься о своей истории и извлечь из неё уроки, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, комментируя заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что руководство Японии "сделало ошибочные высказывания в отношении Тайваня , намекнув на возможность военного вмешательства в Тайваньском проливе". По словам дипломата, данные заявления представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьёзно нарушают принцип "одного Китая".

Чэнь Биньхуа напомнил, что Япония в контексте тайваньского вопроса несет историческую ответственность перед китайским народом за свои злодеяния. Он отметил, что Япония за 50 лет оккупации Тайваня совершила бесчисленные преступления.

"Восемьдесят лет назад мы разгромили японских захватчиков, освободили Тайвань и положили конец японской оккупации и разграблению Тайваня", - сказал он, добавив, что сегодня любой, кто попытается бросить вызов коренным интересам Китая или воспрепятствовать воссоединению страны, столкнётся с абсолютным неприятием и нетерпимостью со стороны китайского правительства, народа и армии.

"Японии следует глубоко задуматься о своей истории, извлечь из неё уроки", - сказал Чэнь Биньхуа.

Он также предостерег администрацию тайваньской Демократической прогрессивной партии о том, что любая попытка отколоть Тайвань от Китая, полагаясь на внешние силы, "обречена на провал".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Японии Санаэ Такаити заявил, что Пекин надеется на то, что новый кабинет министров Японии сформирует правильное восприятие Китая для развития двустороннего сотрудничества. Китайский лидер подчеркнул, что обеим сторонам необходимо соблюдать достигнутые договоренности по таким принципиальным вопросам, как Тайвань и история, что обеспечит прочную основу для отношений между Пекином и Токио

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси , занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США . Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.