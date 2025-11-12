Рейтинг@Mail.ru
Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/kazakhstan-2054550751.html
Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, заявил Песков
Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, заявил Песков
Казахстан заинтересован в бесперебойной работе и расширении мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), РФ готова взаимодействовать в этой области, РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:14:00+03:00
2025-11-12T17:14:00+03:00
экономика
россия
казахстан
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000148642_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c3a83c7e610d954ea24cb98ddbe63d7.jpg
https://ria.ru/20251112/aktau-2054550301.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000148642_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1b709d32114098558651db75725cfd62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, дмитрий песков
Экономика, Россия, Казахстан, Дмитрий Песков
Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, заявил Песков

Песков: Казахстан заинтересован в бесперебойной работе и расширении КТК

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Казахстан заинтересован в бесперебойной работе и расширении мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), РФ готова взаимодействовать в этой области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, в расширении мощностей КТК, в расширении объема экспорта, который идет через КТК. Россия готова всячески сотрудничать и взаимодействовать в этой области", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев прокомментировал открытие генконсульства России в Актау
Вчера, 17:13
 
ЭкономикаРоссияКазахстанДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала