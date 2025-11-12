В Грузии обнаружили тела 18 турецких военных после крушения самолета

ТБИЛИСИ, 12 ноя - РИА Новости. Грузинские спасатели обнаружили тела 18 из 20 человек, которые погибли в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130, сообщил в среду журналистам глава МВД Грузии Гела Геладзе.

"На борту находились 20 человек. Найдены тела 18 человек. Поиски двух человек продолжаются. Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции", - заявил министр.