В Грузии обнаружили тела 18 турецких военных после крушения самолета - РИА Новости, 12.11.2025
12:59 12.11.2025
В Грузии обнаружили тела 18 турецких военных после крушения самолета
В Грузии обнаружили тела 18 турецких военных после крушения самолета
Грузинские спасатели обнаружили тела 18 из 20 человек, которые погибли в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130, сообщил в среду... РИА Новости, 12.11.2025
В Грузии обнаружили тела 18 турецких военных после крушения самолета

В Грузии обнаружили тела 18 из 20 турецких военных после крушения самолета

Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
ТБИЛИСИ, 12 ноя - РИА Новости. Грузинские спасатели обнаружили тела 18 из 20 человек, которые погибли в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130, сообщил в среду журналистам глава МВД Грузии Гела Геладзе.
Министерство обороны Турции во вторник сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился во на территории Грузии, погибли 20 человек. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
"На борту находились 20 человек. Найдены тела 18 человек. Поиски двух человек продолжаются. Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции", - заявил министр.
В Грузии началось расследование крушения турецкого военного самолета
