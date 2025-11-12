https://ria.ru/20251112/gruziya-2054453308.html
В Грузии обнаружили тела 18 турецких военных после крушения самолета
Грузинские спасатели обнаружили тела 18 из 20 человек, которые погибли в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130, сообщил в среду... РИА Новости, 12.11.2025
В Грузии обнаружили тела 18 из 20 турецких военных после крушения самолета