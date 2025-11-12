https://ria.ru/20251112/gruziya-2054386527.html
В Грузии началось расследование крушения турецкого военного самолета
Поисково-спасательные работы и расследование крушения в Грузии турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules начались в 6.30 мск, сообщает в... РИА Новости, 12.11.2025
В Грузии началось расследование крушения турецкого военного самолета
