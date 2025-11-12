Рейтинг@Mail.ru
В Грузии началось расследование крушения турецкого военного самолета
08:43 12.11.2025 (обновлено: 10:25 12.11.2025)
В Грузии началось расследование крушения турецкого военного самолета
В Грузии началось расследование крушения турецкого военного самолета
Поисково-спасательные работы и расследование крушения в Грузии турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules начались в 6.30 мск, сообщает в... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
грузия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
c-130 hercules
в мире, грузия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, c-130 hercules
В мире, Грузия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, C-130 Hercules
В Грузии началось расследование крушения турецкого военного самолета

В Грузии началось расследование крушения турецкого военного самолета C-130

Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы. 12 ноября 2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы. 12 ноября 2025
АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Поисково-спасательные работы и расследование крушения в Грузии турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules начались в 6.30 мск, сообщает в среду телеканал NTV со ссылкой на министерство обороны Турции.
Министерство обороны Турции во вторник сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Расследование причин крушения турецкого военного самолета в Грузии будет проводиться с особой тщательностью, заявила во вторник администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"В 6.30 (время совпадает с мск - ред.) в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего военно-транспортного самолёта на границе Азербайджана и Грузии", - говорится в сообщении.
Разрушение турецкого самолета в воздухе может указывать на взрыв, пишут СМИ
