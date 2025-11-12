FT рассказала о странах, недовольных позицией Трампа по договорам Авраама

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ряд арабских и мусульманских стран разочарованы сфокусированностью президента США Дональда Трампа на соглашениях Авраама о нормализации отношений с Израилем, считают, что этому должны предшествовать реализация надёжного плана по обеспечению безопасности в секторе Газа, а также реальные шаги к созданию палестинского государства, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов и аналитиков.
"Зацикленность администрации (Трампа - ред.) на соглашениях Авраама разочаровала некоторые арабские и мусульманские правительства... Чиновники в регионе заявили, что реализация надежного плана по установлению безопасности и управлению охваченным войной сектором Газа, а также реальные шаги к созданию палестинского государства, должны предшествовать расширению дипломатических отношений с Израилем", - пишет издание.
На прошлой неделе Трамп объявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама, пообещал вскоре объявить об официальной церемонии подписания договоренностей. Ранее Трамп также выразил надежду, что Саудовская Аравия уже очень скоро присоединится к Авраамовым соглашениям.
Агентство Рейтер позднее сообщало со ссылкой на источники из стран Персидского залива, что Саудовская Аравия дала понять США, что ее позиция по Авраамовым соглашениям не изменилась: Эр-Рияд подпишет их только тогда, когда будет принята дорожная карта по созданию Государства Палестина.
В октябре телеканал CBS сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 18 ноября проведёт встречу с Трампом в Белом доме. По данным источников, в Белом доме ожидается церемония подписания соглашений в области обороны и разведки. Саудовская Аравия добивается заключения с США оборонного пакта, аналогичного недавно подписанному соглашению Вашингтона с Катаром, предусматривающему, что вооружённое нападение на союзника будет рассматриваться как угроза самим США.
